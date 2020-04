Strom wurde 2019 für 85 Prozent der Kunden teurer

Auch bei den Businesskunden aller Größenklassen gab es einen deutlichen Anstieg der Energiepreise. Bei Strom erhöhten mehr als 70 Lieferanten ihre Energiepreise für Kleinkunden, Private und Gewerbebetriebe - die Erhöhungen lagen bei 6 bis 55 Prozent und machten für einen Musterhaushalt zwischen 17 und 120 Euro brutto im Jahr aus.

Industriekunden

Im Schnitt setzte sich laut E-Control der Strompreis-Erhöhungstrend von 2018 auch 2019 bei Haushalten und Nicht-Haushalten "ungebrochen fort". Nur in der Größenklasse der Industriekunden mit über 150 GWh/Jahr Verbrauch wurde eine "kleine Entspannung" in der ersten Jahreshälfte 2019 festgestellt. Bei Strom stieg die Angebotszahl sowie die Zahl der Marken bzw. der bundesweit tätigen Lieferanten deutlich, es sei aber mit einer Marktsättigung auf diesem Niveau zu rechnen.

Verfall der Gaspreise

Am Gasmarkt stellte die E-Control eine Verlangsamung des Wettbewerbs fest: "Trotz des starken Verfalls der Gaspreise auf den Großhandelsmärkten seit Oktober 2018 wurden diese 2019 nicht an Kleinkunden in Österreich weitergegeben - im Gegenteil."

Trotz Wegfalls der früher gemeinsamen Strompreiszone herrschte von Mai bis Juli im Mittel annähernd Preisparität zwischen den Nachbarländern, und die heimischen Erzeuger konnten jeweils einige Stunden als Nettoexporteure auftreten. Im Jänner und Dezember waren 2019 die Spreads mit über 6 Euro pro Megawattstunde (MWh) am höchsten. Über alle Stunden des Vorjahres betrachtet ergab sich dem Bericht zufolge ein Preisaufschlag auf den deutschen Markt von 2,4 Euro pro MWh bzw. von 6,3 Prozent. Für 2020 wird eine Preisdifferenz von im Schnitt 2,7 Euro pro MWh erwartet. An der EEX wurden die Stromlieferkontrakte für das Jahr 2020 durchschnittlich zu 51 Euro/MWh gehandelt, gegen Ende der Handelsperiode aber nur noch bei 45 Euro.