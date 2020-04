„Krise stärkt die erneuerbaren Energien“

Nationalratswahl und Corona-Krise haben die Verabschiedung des Erneuerbaren-Gesetzes verzögert. Der Ökostrom-Ausbau kam daher fast zum Erliegen. Nur neun neue Windenergieanlagen sind in Österreich heuer geplant. Einige Altanlagen werden wohl geschlossen. „Es könnte also sein, dass zu Jahresende 2020 erstmals weniger Windräder stehen als zu Jahresbeginn“, erklärt Martin Fliegenschnee, Sprecher der IG Windkraft.

Aber auch die Corona-Krise hat das Ausbautempo in der Windenergie-Branche gebremst. Viele Baustellen stehen seit Wochen still. Das spürt auch das niederösterreichische Windenergieunternehmen WEB. An vier Standorten in Österreich sind derzeit Windräder mit einer Kapazität von 60 Megawatt geplant. „Der Bau verzögert sich nun“, sagt WEB-Vorstand Frank Dumeier. Aber auch er sieht den wirtschaftlichen Neustart nach Corona als Chance für die Erneuerbaren. Denn Klimaschutz müsse dabei im Zentrum stehen.