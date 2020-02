Gasverbrauch 2019 gestiegen, Gaspreis deutlich gesunken

Die Pumpspeicher wurden gut gefüllt. Vor allem die hohe Wasserführung im Juni hat dazu geführt, dass alleine in diesem Monat netto fast 1,4 TWh in die Jahresspeicher eingefüllt wurden. Es sei einerseits viel Strom zur Verfügung gestanden, andererseits wurden sie auch befüllt, um angesichts der Schneeschmelze unterliegende Gewässer zu entlasten. Zu Jahresende waren von den knapp 3,3 TWh, die die österreichischen Speicher fassen, noch rund zwei Drittel vorhanden. Das war laut E-Control mehr als im Jahr davor und historisch gesehen im oberen Bereich. Geringere Lagerstände gibt es mittlerweile bei den fossilen Brennstoffen Kohle und Öl. Zu Jahresende waren noch 635 GWh an Brennstoffen vorrätig, um 50 Prozent weniger als im Jahr davor. Ausgewirkt hat sich dabei die Schließung des Kohlekraftwerks in Dürnrohr durch die niederösterreichische EVN im August 2019.