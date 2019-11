Heizkostenvergleich: Gas weiter am billigsten

Warum Förderungen für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern notwendig sind, zeigt der aktuelle Heizkostenvergleich der Energieagentur. Sowohl im Neubau, als auch bei thermisch sanierten und auch bei thermisch unsanierten Gebäuden ist die Erdgas-Brennwertherme die billigste Methode fürs Heizen. Wer aufs Geld schaut, entscheidet sich für eine Gas-Therme. Der Gaspreis ist zuletzt gesunken. Deutlich teurer sind Fernwärme, Ölbrennwert-Thermen und und Pellets-Heizungen.

Die Energieagentur hat auch ein Szenario mit der „Raus aus Öl-Förderung“ gerechnet. Mit dem 5.000-Euro-Zuschuss ist die Wärmepumpe Luft-Wasser am billigsten. Es folgen auf den Plätzen Stückholz und dann erst die Brennwert-Therme. Mit der Förderung rentiert sich also der Umstieg auf nichtfossile Energieträger auch finanziell. Derzeit gibt es noch über 600.000 Ölheizungen in Österreich. Da lässt sich was für den Klimaschutz tun.