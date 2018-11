Die Öl-Connection: Warum Gas teurer wird

Sichere Versorgung

Österreich ist in punkto Versorgungssicherheit mit Erdgas in einer bevorzugten Lage. Denn kaum ein Land in Europa verfügt über derart hohe Speichermöglichkeiten, Grundsätzlich fassen die Speicher - im Marchfeld, bei Steyr in Oberösterreich und im Innviertel - einen Jahresbedarf -, allerdings gehören nicht alle Speicher den heimischen Gasversorgern. Auch die russische Gazprom lagert hierzulande Gas ein, um ihre europäischen Kunden auch im Krisenfall beliefern zu können.

Für die heimischen Endverbraucher reicht das eingelagerte Gas aber jedenfalls locker für die gesamte Wintersaison, auch wenn einmal aus Russland nichts mehr kommen sollte. Das ist in der 50-jährigen Geschichte der Gaseinkäufe in Russland nur zwei Mal passiert und auch in diesen Fällen waren die Pipelines von Sibirien durch die Ukraine und die Slowakei nach Österreich nur ganz kurz unterbrochen. Ausgelöst wurden diese Gaskrisen Anfang 2009 durch den Streit Russlands mit der Ukraine.