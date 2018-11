Warum der Ölpreis plötzlich abstürzt

Erdöl und damit auch Treibstoffe sind diesen Herbst teuer geworden. Und die Mehrheit der Experten hatte damit gerechnet, dass das auf längere Zeit so bleiben würde. Doch weder die US-Politik noch jene Saudi Arabiens lassen sich prognostizieren. So kam es, dass der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent Ende der Vorwoche wieder unter 60 Dollar je Fass fiel. Anfang Oktober kostet das Fass Brent noch mehr als 76 Dollar – damals getrieben von der Sorge, dass die US-Sanktionen gegen den ölreichen Iran dessen Exporte des Schwarzen Goldes fast zum Erliegen bringen würde.

Doch dann kam Donald Trump und nahm gleich acht Staaten von dem Verbot iranisches Öl zu kaufen aus, darunter Italien und Griechenland. Damit sanken die Ölexporte des Iran nicht gegen null, sondern „nur“ von 2,5 Millionen auf 1,5 Millionen Fass pro Tag. Gleichzeitig hatten andere Ölstaaten – etwa Saudi Arabien, aber auch Russland – ihre Förderung wegen des erwarteten Ausfalls des Iran hochgetrieben. Die Saudis pumpen mit rund elf Millionen Fass pro Tag so viel Öl wie seit 2015 nicht mehr in die Märkte. Russland hat neue Förderfelder in Sibirien in Betrieb genommen. Und die USA pressen mit 11,6 Millionen Fass Schieferöl pro Tag so viel aus dem Gestein wie nie zuvor.