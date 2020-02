Neuer Rekord bei Strom- und Gas-Wechslern in Österreich

Voriges Jahr haben in Österreich so viele Kunden ihren Strom- oder Gas-Anbieter gewechselt wie nie zuvor. Mit 264.000 Wechslern bei Strom und 81.200 bei Gas wurde das bisherige Rekordjahr 2017 geschlagen. Sensibilisiert für günstigere Angebote waren die Energieabnehmer durch Preissteigerungen bei Strom und Gas, die das Vorjahr prägten, so die Regulierungsbehörde E-Control am Freitag.

Insgesamt suchten sich 345.200 Strom- und Gaskunden einen neuen Lieferanten. 2018 waren knapp 330.000 Wechsel verzeichnet worden, 2017 rund 343.000. Voriges Jahr fanden knapp 264.000 Kunden einen neuen Stromlieferanten - darunter mehr als 209.000 Haushalte - und gut 81.200 (dabei rund 76.000 Haushalte) einen neuen Gaslieferanten. Die Wechselraten betrugen damit laut E-Control 4,3 Prozent bei Strom und 6,0 Prozent bei Gas.

Preisanstiege ausschlaggebend

Am häufigsten im Verhältnis zur Kundenzahl wechselten 2019 ihren Strom- und Gaslieferanten die Oberösterreicher mit Wechselraten von 6,5 Prozent bei Strom und 9,0 Prozent bei Gas - in absoluten Zahlen waren es gut 67.100 Kunden bei Strom und gut 13.000 bei Gas. Kunden in OÖ zählten damit zum wiederholten Male zu den "Wechselkaisern".

Auf Platz zwei folgten bei Strom die Wiener mit einer Wechselrate von 4,8 Prozent (mehr als 74.000) und bei Gas die Kärntner mit 7,2 Prozent Wechselrate (knapp 1.000). Rang drei belegten laut E-Control die Niederösterreicher mit 4,5 Prozent Wechselrate bei Strom (38.900 Kunden) und 7,1 Prozent bei Gas (gut 20.700). Im Westen wird weiterhin selten gewechselt: Schlusslicht bei Strom waren die Vorarlberger (1,6 Prozent), bei Gas die Tiroler (2,7 Prozent).

Hunderte Euro Ersparnis

Mit dem Wechsel vom angestammten Versorger zum günstigsten Anbieter - per Stichtag 3. Februar - kann sich ein Durchschnittshaushalt mit 3.500 Kilowattstunden (kWh) Jahresverbrauch im ersten Jahr inklusive Neukundenrabatt bei Strom bis zu rund 220 Euro sparen und ohne Neukundenrabatt bis zu knapp 130 Euro, so die Regulierungsbehörde.

Wer mit Gas heizt oder kocht, kann wegen des höheren Verbrauchs - 15.000 kWh bei einem Durchschnittshaushalt - bei einem Wechsel noch mehr sparen. Ein Gaslieferantenwechsel spart bis zu 650 Euro samt Neukundenrabatt und bis zu 335 Euro ohne Neukundenrabatt. Am einfachsten könne man die Preise mit dem Tarifkalkulator der E-Control vergleichen, so die Behörde.