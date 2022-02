Stress lass nach: Arbeitsdruck enorm gestiegen

Während sich die wirtschaftliche Situation in heimischen Betrieben nach der Corona-Krise wieder verbessert, haben sich die Arbeitsbedingungen weiter verschlechtert. Die Gründe dafür seien unter anderem häufigere Überstunden, größere Distanz zwischen Kollegen und die rasche Digitalisierung, geht aus einer IFES-Umfrage im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) unter 1.389 Betriebsräten hervor.

Demnach ist für 68 Prozent der befragten Betriebsrätinnen und Betriebsräte der Arbeitsdruck in ihren Unternehmen stark gestiegen, bei 48 Prozent der Befragten hat sich das Arbeitsklima verschlechtert. Beide Werte hätten sich im Verlauf des vergangen Jahres 2021 signifikant verschlechtert, erklärte Stefan Friesenbichler vom Meinungsforschungsinstitut IFES am Montag in einem Online-Ppressegespräch.

Überstunden und Führungskultur

Auch "betriebliche Notwendigkeiten" wie Überstunden und Erreichbarkeit haben sich für 38 Prozent der Befragten zum Negativen entwickelt, gleichzeitig hat die Führungskultur im Unternehmen für 40 Prozent gelitten. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens schätzen die befragten Betriebsräte hingegen besser ein als im Vorjahr 2020.

Die größten Probleme in der Zukunft sehen Betriebsräte im Personalmangel, im Rohstoffmangel und in den steigenden Energiepreisen. Der Personalmangel erhöht den Druck auf die Beschäftigten und gefährdet die Weiterentwicklung der Unternehmen.