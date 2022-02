Equal Pay Day: Fünf Wege aus der Lohn-Ungleichheit

Wie aber lässt sich generell die Einkommens-Schere weiter schließen? Im Prinzip gibt es fünf wichtige Schrauben, an denen gedreht werden muss.

1. Bessere Arbeitszeitverteilung

Das Phänomen ist hinlänglich bekannt. In keinem anderen EU-Land arbeiten so viele Frauen in Teilzeit. Aktuell sind es rund 48 Prozent, bei den Männern hingegen weniger als 10 Prozent Weniger Stunden heißt auch weniger Einkommen. Hauptgrund für die hohe Teilzeitquote bei Frauen sind Betreuungspflichten. 38 Prozent der Frauen geben dies bei Befragungen an, bei Männer sind es 5 Prozent In skandinavischen Ländern, speziell in den Niederlanden, wird die Wochenarbeitszeit partnerschaftlicher aufgeteilt. Teilzeit heißt meist 30 Stunden für beide Geschlechter.

Die Arbeiterkammer schlägt seit längerem eine geförderte "Familienarbeitszeit" bis zum 4. Lebensjahr eines Kindes vor. Eltern teilen sich dabei partnerschaftlich die Erziehungsaufgaben bei einer Arbeitszeit zwischen 28 und 32 Wochenstunden.

2. Richtige Berufswahl

Frauen arbeiten viel häufiger in tendenziell schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen, allen voran im Tourismus, in der Pflege oder Kinderbetreuung. In diesen häufig "systemrelevanten" Branchen wird häufig nur das kollektivvertragliche Gehalt bezahlt, die Überzahlungen sind im Vergleich zu anderen Branchen sehr gering. Bei Frauen, die in den typischen "Männerberufen" wie IT-, Technik- oder Industrie arbeiten, fällt der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern hingegen weit geringer aus.

Um die Berufswahl genderneutraler zu gestalten, müssten laut Experten Mädchen schon frühzeitig, also schon im Kindergarten, stärker für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) begeistert werden. Zudem fehlt es an genügend Initiativen und Bemühungen, mehr Burschen in Pflege- oder Elementarpädagogik zu bringen.