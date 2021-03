Frauentag: Wifo warnt vor größerem Gender Pay Gap durch Corona

Die Doppelbelastung durch Beruf und Betreuungspflichten, vor allem auch im "Home-Office", trifft Frauen ebenfalls stärker als Männer. Frauen haben nach eigenen Angaben während der Corona-Krise die Zeit für Hausarbeit und insbesondere für Kinderbetreuung stärker als Männer ausgeweitet. Wenn Frauen deswegen weniger häufig an Fortbildungen oder Schulungen teilnehmen können, seltener professionelle Netzwerke pflegen können, usw., dann ist auch aus diesem Grund ein relativer Lohnverlust zu befürchten. Die ganz konkreten Auswirkungen auf den geschlechterspezifischen Lohnunterschied seien derzeit noch nicht abzuschätzen, da Österreich noch mitten in der von Covid-19 bedingten Krise steckt.

Die staatlichen Milliarden-Hilfen zur Bekämpfung der Coronakrise begünstigen laut einer Analyse des sozialliberalen Momentum-Instituts stärker Männer als Frauen. Von den bis 2024 mit insgesamt 58,03 Mrd. Euro dotierten analysierten Corona-Hilfen kämen demnach nur 42 Prozent Frauen zugute. Von den Entscheidern über die Geldmittel seien nur 40 Prozent weiblich. In absoluten Werten heißt das, dass Männer bis 2024 über 11 Mrd. Euro mehr entscheiden als Frauen. Um gegenzusteuern fordern die Ökonominnen Anna Hehenberger und Anna Pixer eine stärkere Berücksichtigung der von Frauen dominierten Bereiche im Rahmen bestehender Förderinstrumente sowie eine Erhöhung der Löhne im staatlichen Einflussbereich in systemrelevanten Berufen bzw. in Berufen mit hohem Frauenanteil.