Equal Pay Day: Was Parteien gegen die Lohnschere tun wollen

"Solche Einkommensberichte sind in vielen Staaten bereits üblich. In Dänemark wurde bereits 2007, also vor 14 Jahren, ein Gesetz eingeführt, mit dem Unternehmen zur Offenlegung von Gehältern verpflichtet worden sind. Schon nach einem Jahr ist der Gender-Pay-Gap in den dänischen Unternehmen um mehr als sieben Prozent gesunken. So etwas will ich auch in Österreich. Ich will, dass Frauen in diesem Land endlich gleich viel verdienen wie Männer“, so Disoski.

Die Oppositionsparteien machen darauf aufmerksam, dass die Pandemie die finanzielle Situation weiter verschärft hat.

SPÖ will Turbo einschalten

Frauen seien von der Corona-Krise doppelt und dreifach betroffen, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. "Wir müssen jetzt den Turbo einschalten, und Frauen in jeder Hinsicht fördern“.