Homeoffice: Gratwanderung für die Karriere?

„Ich bin da eher verhaltener, was Homeoffice-Arbeit angeht. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich vor Ort im Team bin.“ Julia Sokic arbeitet in der Forderungsmanagement GmbH des Kreditschutzverbands 1870 , ist Teamleiterin und Mitglied der Geschäftsführung. Sie findet, ein Tag in der Woche im Homeoffice reicht. Zudem sei sie in ihrer Position oft in Termine eingebunden und nutzt gern die Zeit im Büro, um Präsenz zu zeigen und um am Geschehen dranzubleiben.

Die Leitung des fünfköpfigen Teams im Produkt- und Prozessmanagement hat sie seit über zehn Jahren inne, seit knapp sechs Jahren nutzt sie auch Homeoffice-Arbeit. Fixe Tage hat Julia Sokic nicht, es ist immer anlassbezogen. Wenn Julia Sokic ihren Laptop in den eigenen vier Wänden aufklappt, sitzt sie meistens an anspruchsvollen Aufgaben, wo sie Ruhe benötigt und nicht abgelenkt werden will.

Räumliche Trennung, Kleidung bleibt gleich

Um Arbeit und Wohnen zu trennen, hat sie sich einen eigenen Arbeitsraum eingerichtet. „Ich beginne den Tag, als ob ich ins Büro gehen würde. Ich ziehe mich normal an, keinen Blazer, sondern mehr casual, aber ich sitze auf keinen Fall im Pyjama vor dem Computer.“

Das, was viele Studien schon gezeigt haben, nämlich dass im Homeoffice tendenziell länger gearbeitet wird, bestätigt auch Julia Sokic. Sie arbeite meistens länger, da sie viel konzentrierter sei. „Im Büro lenken mich beiläufige Gespräche oder Telefonate schon ab.“

Also von wegen mehr „Home“ als „Office“: „Das stimmt bei mir so nicht, es ist ein ganz normaler Arbeitstag, nur dass ich zu Hause bin.“ Man müsse aber schon auf den Arbeitstyp schauen, jedem traue sie diese Heimarbeit nicht zu. „Wer dazu neigt, die Zeit zu übersehen und sich in Themen verbeißt, arbeitet am Ende die ganze Nacht und dann kann es zur Belastung werden.“

Steuertipps fürs Homeoffice

Homeoffice als Mittelpunkt: Bei manchen Berufen geht der Gesetzgeber davon aus, dass Homeoffice den Mittelpunkt der Tätigkeit darstellt, andere werden generell von der steuerlichen Abzugsfähigkeit ausgeschlossen. Ist man genau dazwischen, wird man vom Finanzamt zuerst eingehend geprüft.

Getrennter Arbeitsbereich: Um Kosten als Ausgaben absetzen zu dürfen, ist ein separates Arbeitszimmer notwendig, das vom privaten Wohnraum abgegrenzt ist und auch keinen Raum für private Tätigkeiten bietet. Ein Schreibtisch im Schlafzimmer gilt also nicht.

Kostenberechnung: Üblicherweise berechnet man die Höhe der Kosten im Verhältnis zur Gesamtfläche der Wohnung, hinsichtlich Miete und Betriebskosten. Bei einer 100 m² großen Wohnung mit einem Büro von 20 m², entspricht der Büro-Anteil 20 Prozent. Das und anteilige Betriebskosten werden dann vom Mietpreis abgezogen.

Abzugsfähige Kosten: Wer ein Arbeitszimmer hat, kann anteilige Mietkosten, Betriebskosten, Finanzierungskosten oder Kosten für die Einrichtung angeben. Arbeitsmittel wie Computer, einschließlich Computertisch, Kopierer, Faxgeräte, Drucker und EDV-Ausstattung sind immer abzugsfähig.