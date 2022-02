3. Apotheken

Die Essenz-Apotheke in Wien-Mariahilf und Neubau hat in beiden Filialen 30 Personen (hauptsächlich Studenten, die geringfügig arbeiten; Anm.) angestellt, um Covid-Testungen durchzuführen, sagt Filialleiterin Eva Haas: „Es ist eine große Herausforderung, kurzfristig geeignetes Personal anzustellen oder zu kündigen. Derzeit halten wir Bewerbungen in Evidenz und warten ab, welche Maßnahmen in Wien kommen werden.“

Für Karin Simonitsch, Inhaberin der Marien-Apotheke, wenige Straßen weiter, ist die Situation ähnlich. Auch dort wurden hauptsächlich Studenten beschäftigt. Dass es auf Zeit ist, sei klar gewesen, dennoch müsse man sich von 90 Personen verabschieden. Ein größeres Problem stelle derzeit die Unklarheit rund um den 30. Juni dar. Bis dahin dürfen Apotheken auf Grundlage des Epidemiegesetzes Testungen durchführen. Simonitsch appelliert an die Politik, diese Frist zu verlängern und auch das Apothekergesetz entsprechend anzupassen, Verhandlungen dazu laufen gerade.