Rekordwert: Durchschnittlich 146.000 offene Stellen

Rund 62 Prozent der offenen Stellen wurde von den Unternehmen auch an das Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Die Offene-Stellen-Quote (Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen) stieg im Jahr 2021 auf 3,5 Prozent an. 2020 lag sie bei 2,6 Prozent, rechnete heute die Statistik Austria in einer Aussendung vor.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden etwas weniger Stellen mit sehr kurzer Suchdauer verzeichnet. 2021 waren 20,6 Prozent der offenen Stellen seit weniger als einem Monat ausgeschrieben, 2020 waren dies noch 24 Prozent. Der Anteil dauerhafter Ausschreibungen verblieb mit 21,6 Prozent auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.