TTI-Chef: "Viele werden nach der Krise neuen Job suchen"

250.000 offene Stellen

Die Fachkräftenachfrage ist so hoch wie nie. Laut einer Umfrage des Wirtschaftsprüfers EY bei rund 600 Firmen wird der Mangel an Fachkräften als größte Gefahr für die Unternehmensentwicklung angesehen. Rund 83 Prozent der befragten Unternehmen tun sich nach eigenen Angaben schwer, qualifiziertes Personal zu finden. Der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor umfasst aktuell knapp 250.000 offene Stellen. Nur ein Bruchteil davon, nämlich 110.000, sind beim AMS ausgeschrieben. Je höher die Qualifikation, desto weniger werde über das AMS gesucht, meint Lercher.

Die in Österreich und Deutschland tätige TTI-Gruppe, die Nummer 2 am heimischen Zeitarbeitsmarkt hinter Trenkwalder, hat aktuell 1.600 Jobs zu vergeben. Querbeet, vom IT-Spezialisten, Schweißer bis zum kaufmännischen Personal, mehrheitlich im TTI-Kernland Oberösterreich. Zugleich "verlor" der Arbeitskräfteüberlasser im Vorjahr 850 seiner Zeitarbeitskräfte an seine Kunden. "Etwa ein Drittel unseres Personals wird fix übernommen. Jetzt natürlich häufiger als vor der Krise. Es wird daher auch für uns schwieriger, nachzurekrutieren", so der TTI-Chef.