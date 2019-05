TTI-Chef Lercher: "Wollen Nummer eins in Österreich werden"

Das Geschäft mit der Überlassung von Arbeitskräften lief definitiv schon besser. Erstens ist gefragtes Personal am leergefegten Arbeitsmarkt immer schwerer zu finden und muss häufig um- oder nachgeschult werden. Zweitens drücken gut dotierte Kollektivverträge und Billigkonkurrenz aus dem EU-Ausland auf die Margen. Und drittens sorgen die neuen Arbeitszeiten dafür, dass Eigenpersonal flexibler eingesetzt werden kann.

Die Zeitarbeitsbranche ist daher gehörig im Umbruch. Wachstum ist nur durch Verdrängung oder mit neuen Geschäftsfeldern möglich. Von diesem Umbruch profitieren möchte die oberösterreichische TTI Group, die Österreichs größter Personaldienstleister werden will. „Wir sehen uns als ganzheitlicher Rekrutierungs-Dienstleister rund um Karriereplanung, Aus- und Weiterbildung“, erläutert TTI-Chef Klaus Lercher dem KURIER.

Der ehemalige Vorstandschef von Trenkwalder übernahm vor einem Jahr die Mehrheit an TTI. Seither fungiert er auch als Geschäftsführer. Weitere Gesellschafter sind die Invest AG und der OÖ Beteiligungsfond. Firmengründer Johann Höfler hält noch zehn Prozent.

Nummer drei

TTI ist derzeit die Nummer Drei am österreichischen Zeitarbeitsmarkt hinter Trenkwalder und Hofmann Personalleasing. Zuletzt wurde mit 3700 Mitarbeitern ein Umsatz von 162 Mio. Euro erzielt. In den nächsten drei bis fünf Jahren will Lercher den Umsatz verdoppeln: „Wir möchten die Nummer eins werden. Ich weiß, wie man einen Marktführer aufbaut“, tönt der Ex-Trenkwalder-Chef. Um Klein- und Mittelbetriebe besser betreuen zu können, wurden erst kürzlich neue Niederlassungen in Krems und Wieselburg eröffnet. „Weiße Flecken“ sieht er noch im Süden Österreichs.