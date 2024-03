Streiks und Baustellen legen Bahn lahm

Die deutsche Lokführer-Gewerkschaft GDL um Claus Weselsky hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn nun den fünften Streik innerhalb weniger Monate vom Zaun gebrochen. Ab Mittwochabend um 18:00 Uhr steht der deutsche Bahn-Güterverkehr, ab Donnerstagfrüh um 02:00 Uhr dann auch der Personenverkehr. Der Streik wird 35 Stunden dauern und am Freitag um 13:00 Uhr enden. Die jüngste Verhandlungsrunde hatte die Gewerkschaft am Donnerstag nach rund vier Wochen abgebrochen. Weselsky macht die Deutsche Bahn für das Scheitern der Gespräche verantwortlich.

Doch ab Samstag müssen Bahnreisende auch hierzulande viel Geduld aufbringen. Vom 9. bis 19. März kommt es zu umfangreichen Änderungen der Fahrpläne, weil die Deutsche Bahn am Deutschen Eck Bauarbeiten durchführt. Betroffen sind Fernzüge zwischen Wien und Bregenz, von Salzburg nach München, zwischen Klagenfurt bzw. Wien nach München sowie von und nach Heidelberg und Saarbrücken. Dazu kommen noch Züge von Budapest und Bratislava nach Zürich und in umgekehrter Richtung.

Die Umleitung via Zell am See kostet viel Zeit. Um 90 bis 120 Minuten ist eine Zugfahrt nach Innsbruck, Bregenz oder Zürich dann länger als nach dem regulären Fahrplan. ÖBB-Reisende beklagen mitunter, dass es keine entsprechenden Durchsagen auf den betroffenen Bahnhöfen gibt. Die umgeleiteten Züge halten nämlich nicht in Kufstein, dafür aber in Bischofshofen und in Schwarzach-St. Veit. Zwischen Salzburg und Kufstein richten die ÖBB indes einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Gut ein Dutzend Railjet-Züge werden täglich über die Strecke Zell am See umgeleitet. „Wir sind dieses Jahr extrem durch Baustellen und Streiks beeinflusst“, sagt ÖBB-Sprecher Rieder.

Indes muss die Westbahn vom 9. bis 19. März je zwei Züge von Salzburg Richtung Innsbruck und von Innsbruck nach Salzburg streichen sowie je drei Züge auf der Strecke Salzburg-München bzw. München-Salzburg. „Wir können aus technischen Gründen wegen der Oberleitungen nicht über Zell am See fahren“, sagt Jatic. „Unsere Doppelstock-Züge könnten dort durch die Tunnel fahren, aber es müsste eine bauliche Lösung getroffen werden, dass es dabei keine Schwierigkeiten gibt.“

Lufthansa-Bodenpersonal streikt: 1.000 Flüge fallen pro Tag aus

Flug-Reisende müssen am Donnerstag und Freitag mit umfangreichen Behinderungen und Flugausfällen rechnen. Denn das Lufthansa-Bodenpersonal streikt. Es hatte bereits im Februar zwei Mal die Arbeit für jeweils einen Tag niedergelegt. Die Lufthansa befindet sich in mehreren Bereichen in Tarifkonflikten. Am vergangenen Wochenende hatten die Beschäftigten der Frachttochter Lufthansa Cargo ihre Arbeit niedergelegt. Davor waren zwei andere Lufthansa-Töchter betroffen.

Nach einer ersten Einschätzung der Lufthansa sind an den beiden von der Gewerkschaft Verdi avisierten Streiktagen am Donnerstag und Freitag rund 200.000 Passagiere betroffen. Das deutet darauf hin, dass erneut rund 1.000 Flüge pro Tag ausfallen und nur ein Zehntel des ursprünglichen Angebots geflogen werden kann.

„Es ist niemandem vermittelbar, dass dieser Konzern diese Woche ein Rekordjahresergebnis verkünden wird, die Boni für Vorstände ordentlich anhebt und Beschäftigte am Boden mit Stundenlöhnen von teils 13 Euro nicht einmal mehr wissen, wie sie in den teuersten Städten Deutschlands über die Runden kommen sollen“, sagte ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky laut Tagesschau.

Indes war im Montagnachmittag noch unklar, wie viele AUA-Flüge vom Lufthansa-Streik betroffen sind. Bei der AUA gibt es Knatsch mit der Bord-Gewerkschaft vida, die KV-Verhandlungen stocken. Am Freitag soll eine weitere Betriebsversammlung des Bordpersonals am Flughafen Wien abgehalten werden.