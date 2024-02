Die gute Nachricht vorweg: Der ICE 117 aus Frankfurt am Main auf dem Weg nach Klagenfurt war am Dienstagabend auf die Minute pünktlich. Planmäßig um 21:56 Uhr fuhr er auf Bahnsteig 2 des Bahnhofes Mallnitz-Obervellach im Bundesland Kärnten ein.

Keine Kommunikation von den ÖBB

Sie sind verwirrt? Der Herr am Bahnsteig war es auch. Schuld sind Bahnsteighöhen, vier neue ICE-Züge der Deutschen Bahn, die die Bahnhöfe Bad Gastein und Dorfgastein nicht mehr anfahren und: eine nicht vorhandene Kommunikation dieses Umstandes, im ICE 117.

Der Reihe nach: Im Oktober war bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn vier neue ICE-Züge auf ihren Fahrten von Deutschland nach Österreich einsetzt.

Die gute Nachricht: Somit wurden die alten Garnituren, die ständig ungeheizt und fehleranfällig waren, durch eine Topausstattung ersetzt. Die ICEs überzeugen durch WLAN, LEDs bei der Gepäckablage, warme Großraumwagen und Top-Monitore.

Behelfsbahnsteig in Bad Hofgastein

Klar war von Anfang an aber auch: Diese Züge sind mit der Bahnsteighöhe in den Bahnhöfen Bad Gastein und Dorfgastein inkompatibel. So wurde entschlossen, dass ein Art Behelfsbahnsteig in Bad Hofgastein errichtet wird, von dem die Zugpassagiere dann per Schienenersatz nach Dorfgastein bzw. Bad Gastein gebracht werden. Bad Hofgastein ist somit der einzige Halt im Gasteinertal für insgesamt vier neue ICE für die Dauer von 1,5 Jahren.