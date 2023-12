Strabag: Russland raus, Raiffeisen rein

Erstmals Aufsichtsratschefin

Rosen streut er der neuen Aufsichtsratschefin Kerstin Gelbmann, die Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer an der Aufsichtsratsspitze des Baukonzerns ablöst. Gelbmann, die die Austro-Holding des Investors Erhard Grossnigg leitet und auch schon dem Aufsichtsrat der Immobilienfirma conwert vorstand, sei operativ tief in dem Thema drinnen. Beckermann: „Die kann das.“ Eine Frau an der Spitze eines Baukonzerns sei außerdem ein Novum.

Aktien legen zu

Investoren scheinen fĂŒr die Zukunft der Strabag jedenfalls zuversichtlich zu sein. Die Aktie des Baukonzerns legte an der Wiener Börse am Mittwoch zeitweise um ĂŒber 8 Prozent zu und notierte bei ĂŒber 41 Euro. Hohe ZuschlĂ€ge gab es auch fĂŒr die RBI-Papiere, die sogar ĂŒber 10 Prozent im Plus notierten.