Strabag 2022 mit deutlich weniger Gewinn

Der Krieg in der Ukraine habe zu einem signifikanten Anstieg der Inflation in Europa gefĂŒhrt, worauf die Zentralbanken mit deutlichen Zinserhöhungen reagiert hĂ€tten. In diesem Umfeld habe das Unternehmen "das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte" erzielt. Der Gewinn je Aktie (EPS) ging um 19 Prozent auf 4,6 Euro zurĂŒck. 2021 war der Konzerngewinn allerdings noch um 48 Prozent ĂŒberdurchschnittlich stark gewachsen.

Neuer Rekord bei Auftragsbestand

Im abgelaufenen GeschĂ€ftsjahr weitete sich der Auftragsbestand "trotz steigender Baukosten und beschleunigter Zinswende" um 6 Prozent auf 23,7 Mrd. Euro aus und markierte damit einen neuen Rekord zum Jahresende, wie Österreichs grĂ¶ĂŸter Baukonzern weiters bekanntgab.