RBI will Deripaska-Anteil an Strabag erwerben

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat die Entscheidung getroffen, über ihre russische Tochter AO Raiffeisenbank 28.500.000 Aktien des Baukonzerns Strabag, dies entspricht 27,78 Prozent der ausgegebenen Aktien, von der in Russland ansässigen MKAO „Rasperia Trading Limited“ für einen Kaufpreis in Höhe von 1,51 Milliarden Euro (einschließlich früherer Dividenden) zu erwerben. "Die Durchführung des Erwerbs ist abhängig von verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, darunter der zufriedenstellende Abschluss der Sanktions-Compliance-Due-Diligence-Prüfung durch die RBI, die Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die kartellrechtlichen Freigaben", teilte die Bank am Dienstag Abend mit. Im Rahmen der Transaktion hat die RBI laut eigenen Angaben alle Sanktionsbestimmungen gewissenhaft eingehalten und wird dies auch weiterhin tun.

Nach der Durchführung der Transaktion (Closing) wird die AO Raiffeisenbank die Strabag-Aktien als Sachdividende an die RBI übertragen. Die Genehmigung der Sachdividende durch die zuständigen russischen Behörden sei auch eine aufschiebende Bedingung für den Erwerb der Strabag-Aktien durch die AO Raiffeisenbank. "Mit dieser Transaktion reduziert die RBI ihr Engagement in Russland", heißt es seitens der Bank weiter. Die RBI werde weiterhin an der Entkonsolidierung der AO Raiffeisenbank durch einen Verkauf oder ersatzweise durch eine Abspaltung arbeiten.

