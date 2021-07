Oleg Deripaska

Die Rasperia Trading Ltd. vonhält 25 Prozent plus eine Aktie am Baukonzern. Der Nachfolger vonim Aufsichtsrat ist William "Bill" Spiegelberger, US-Staatsbürger, Anwalt inund Chef der Rechtsabteilung des Aluminium-Konzerns, Hauptaktionär ist die Firmengruppe Basic Elements von. Seine en+-Group hält 48,13 Prozent an dem Alu-Konzern. Spiegelberger ist seit 2007 "Head of the international Practice Unit atGlobal Management B.V. in. Zuvor war er laut eigenen Angaben für die internationale Anwaltskanzlei White & Case in, aber auch inundtätig. Spiegelberger spricht aufgrund seines familiären Hintergrunds auch fließend Deutsch.

Der Rusal-Konzern ist im Jahr 2000 aus dem Zusammenschluss der Aluminiumsparten von Sibirsky Aluminium und Sibneft entstanden. 2007 ünernahm Rusal die Alu-Sparte des internationalen Rohstoffhändlers Glencore. Glencor hält über die Amokenga Holdings 8,75 Prozent an Rusal. Der konzern ist mittlerweile einer der größten Alu-Hersteller der Welt. Rusal beschäftigt laut eigenen Angaben 61.000 Mitarbeiter und produziert unter anderem jährlich 4,5 Millionen Tonnen Aluminium.