Strabag will Bauleistung auf 14 Milliarden steigern

"Die Leistung in Deutschland hatte sich dank des milden Winters - und trotz der sehr zurückhaltenden Vergabepolitik der öffentlichen Hand im Verkehrswegebau - positiv entwickelt", so Birtel. In Rumänien und Russland waren Großprojekte beendet worden, wobei sich die neu eingeworbenen Aufträge in diesen Märkten noch nicht in der Leistung widergespiegelt haben. Die erfreuliche Entwicklung des Auftragsbestands, die sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet hatte, hielt bis Jahresende an: Mit 14,4 Milliarden Euro (plus 7 Prozent) lag der Bestand auf einem hohen Niveau und deckte mehr als die für 2015 geplante Jahresleistung ab; besonders in Zentral- und Osteuropa war Wachstum zu erkennen.