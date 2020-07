Causa OMV: Wolf und Kemler erstatten Anzeige

Die Auseinandersetzung rund um den vorzeitigen Abgang von OMV-Vorstand Gerhard Roiss wird jetzt ein Fall für die Staatsanwaltschaft Wien. ÖIAG-Aufsichtsratschef Siegfried Wolf sowie ÖIAG-Vorstand und OMV-Aufsichtsratschef Rudolf Kemler haben am Donnerstag über den renommierten Wiener Anwalt Norbert Wess Strafanzeige wegen Verleumdung gegen (bisher noch) unbekannte Täter erstattet. Die Strafdrohung beträgt bis zu fünf Jahre Haft.

Im Mittelpunkt steht ein Schreiben, das am 4. März in der KURIER-Redaktion eingelangt ist. In dem Papier werden massive Vorwürfe gegen Wolf, Kemler, und den Investor Ronny Pecik erhoben. Der KURIER hat den Brief den Managern zwecks Stellungnahme übermittelt. Sie schalteten umgehend die Behörden ein.

"Es werden in dem Schreiben völlig unwahre, insbesondere kreditschädigende und strafrechtlich relevante Behauptungen über interne Vorgänge in der OMV aufgestellt", heißt es in der Anzeige von Wolf und Kemler. "Die diffusen Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage und sind schlichtweg falsch." Es sei "völlig aus der Luft gegriffen und unrichtig, dass zwischen Wolf, der ÖIAG und Kemler eine Bonuszahlung in Höhe von 200.000 Euro vereinbart worden wäre". Kemler soll für den "Abschuss" von OMV-Chef Roiss eine Prämie in Aussicht gestellt worden sein, behauptet der Schreiber.