Stoelzle-Glas-Chef zu aktuellen Krisen: „Absolute Katastrophe“

Der Krieg in der Ukraine trifft den heimischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) an mehreren Fronten. Der Ölpreis steigt dadurch in unerfreuliche Höhen, sagt SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann. SBO erlebt deshalb zwar nach Rückgängen im Jahr 2020 wieder wachsende Auftragseingänge. Aber: Durch den Krieg und die Sanktionen des Westens würden die Energiepreise steigen, was wiederum die gesamte Weltwirtschaft bremse.

Gestiegene Kosten

Direkte Auswirkungen spüren auch Unternehmen, die Produktionen in der Ukraine haben. Etwa der Kärntner Konzern Hirsch Servo, der in Tscherkassy, 160 Kilometer südöstlich von Kiew, ein Werk für Dämmstoffe (Polystyrol) unterhält. „Unser Werk produziert aktuell allerdings nicht in voller Auslastung, da Fassadendämmungen im Moment in der Ukraine nicht sehr gefragt sind“, sagt eine Sprecherin. „Unser Büro in Kiew ist geschlossen und nach Lviv verlagert worden. Dort haben wir zu Beginn des Jahres ein Grundstück erworben, um zukünftig ein Werk zu errichten.“

Das Werk des Baustoffproduzenten Baumit in der Ukraine steht hingegen still. Abgesehen davon sind es gestiegene Kosten, die Baumit belasten. „Sie können auch nicht 1:1 weitergegeben werden. Besonders der Standort in Wopfing ist davon sehr stark betroffen“, sagt Gerald Prinzhorn, Geschäftsführer der Baumit-Gruppe. Deswegen hat Baumit heuer die Preise bereits zum zweiten Mal angehoben.

Doch es gibt auch positive Effekte des Kriegs für die heimische Wirtschaft. Für den Flughafen Wien bedeuten die Sanktionen gegen Russland zwar weniger Flugbewegungen und Passagiere. Aber: „Der Flughafen als Betriebsstandort wächst“, sagt Flughafen-Chef Günther Ofner. Der Krieg sorge für eine Neuordnung der globalen Logistikketten. Der Flughafen werde derzeit von Logistikdienstleistern gestürmt. Es befänden sich mehrere große Projekte in Bau oder Entwicklung.