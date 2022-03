Kocher-Nachfolger gesucht: Emeritierter Professor als Zwischenlösung am IHS

Die Suche nach einem neuen Chef, einer neuen Chefin am Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien geht weiter. Am Dienstag wurde in einer Kuratoriumssitzung erwartungsgemäß die Neuausschreibung der wissenschaftlichen Leitung beschlossen, nachdem die beiden deutschen Top-Ökonomen Lars Feld und Guntram Wolff dem Institut abgesagt hatten.

Gleichzeitig soll freilich ein Interims-Chef gefunden werden, um dem IHS möglichst bald ein Gesicht nach außen zu geben.

Im Vorfeld der Sitzung wurde zunächst Martin Wagner (49), ein Ökonom von der Uni Klagenfurt, als Interims-Kandidat ventiliert. Doch gegen Wagner regte sich Widerstand.