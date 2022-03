IHS-Chefsuche: Auch Guntram Wolff sagte ab

Wie es nach Wolffs Absage weiter geht, soll das IHS-Kuratorium bei seiner Sitzung am 29. März beraten, sagte Glück. Wie der Standard online schreibt, will Fischler die Stelle erneut ausschreiben - dieses Mal in Kooperation mit der Universität Wien.

Stelle Mitte Februar 2021 ausgeschrieben

Der Zeitung zufolge hätten nämlich sowohl Feld als auch Wolff wie zuvor schon Kocher zur Bedingung für den IHS-Chefposten gemacht, dass sie auch eine Professur an der Universität Wien bekommen.

Wolff, bisher Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel, gab am Freitag via Twitter bekannt, künftig die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik zu leiten. Auch Feld hatte sich gegen das IHS entschieden. Stattdessen ist der Professor der Universität Freiburg Berater des deutschen Finanzministers Christian Lindner (FDP) geworden.