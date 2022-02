Deutscher Top-Ökonom Lars Feld gibt IHS einen Korb

Die Entscheidung zwischen Wien und Freiburg ist gefallen. Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Direktor des Walter Eucken Instituts, bleibt in Freiburg und nimmt das Bleibeangebot seiner Universität und des Landes Baden-Württemberg an.

Notwendige Umstrukturierung

Er bleibt damit der wirtschafts- und finanzpolitischen Diskussion in Deutschland erhalten. „Ich freue mich, weiter an der Uni Freiburg und am Walter Eucken Institut wirken zu können“, stellt Professor Feld fest: „Die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland kann eine ordnungspolitische Stimme gut gebrauchen. Es herrscht dahingehend ja kein Überfluss.“

Feld nimmt somit das attraktive Angebot, als Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien zu wirken, nicht an. Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht nur in der Attraktivität der Universität Freiburg und des Walter Eucken Instituts begründet. „Das Kuratorium des IHS hat mir in der Tat ein hervorragendes vertragliches Angebot gemacht,“ so Feld.