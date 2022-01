Wifo, IHS & Co.: Wie sich die Wirtschaftsforschung finanziert

Der Markt der Wirtschaftsforschungsorganisationen und Thinktanks in Österreich wächst. Er umfasst derzeit gut ein Dutzend Institute, wie die APA erhoben hat. Die Grenzen zwischen Interessenvertretung und wissenschaftlicher Tätigkeit verlaufen dabei fließend. Die beiden wichtigsten und größten Player am Markt sind das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS). Ihr Anspruch ist es, wissenschaftliche Evidenz für ür die Politik in Fragen der Wirtschaftswissenschaften zu liefern.

Aber wie finanzieren sich die Institute und Thinktanks? Ein Überblick:

WIRTSCHAFTSFORSCHUNGSINSTITUT (WIFO) 13,6 Mio. Euro Jahresbudget 2020

Das Wifo verfügte 2020 über ein Jahresbudget von 13,6 Mio. Euro. Davon stammten 65 Prozent von Fördergebern. Die wichtigste Finanzierungsquelle war das Finanzministerium mit 4,2 Mio. Euro, gefolgt von der Nationalbank mit 1,7 Mio. Euro. Von den Sozialpartnern zusammen kamen 2,4 Mio. Euro, davon 787.500 Euro von der Wirtschaftskammer und 687.800 von der Arbeiterkammer. Die Bundesländer steuerten 429.000 Euro bei.