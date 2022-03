Nach zwei Absagen: Dritter Anlauf für neuen IHS-Chef

Das kommt so: Seit Martin Kocher im Jänner 2021 für die ÖVP Arbeitsminister in der Bundesregierung wurde, ist der Posten des wissenschaftlichen Leiters am IHS vakant. Mitte Februar 2021 wurde mit der Nachfolgersuche begonnen. Erfolglos.

Zwei deutsche Spitzenökonomen, Lars Feld und Guntram Wolff, haben trotz vorheriger Bewerbung letztlich abgesagt, was einen nicht unerheblichen Schaden für das Renommee des Institutes bedeutet.

In der heutigen Kuratoriumssitzung wird der Chefposten also neu ausgeschrieben. Auch dieser Bewerbungsprozess wird wieder etliche Monate in Anspruch nehmen, unken Beobachter.