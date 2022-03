Junge Autofahrer lassen Elektroautos links liegen

Auch wenn Elektroautos in aller Munde sind, in der Praxis sind die Zulassungszahlen noch überschaubar. Und auch künftig hält sich der Drang zum Umstieg aufs E-Gefährt in Grenzen. Nur zehn Prozent der 18-30-jährigen Österreicher mit Führerschein wollen sich ein E-Auto zulegen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Gallup Instituts für die Wiener Städtischen unter 1.000 Österreichern mit Führerschein.