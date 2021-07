Stichwort E-Fuels: Neuer Sprit für alte Ölkessel?

Neben der lückenlosen Anwendbarkeit in der bestehenden Infrastruktur haben diese synthetischen Kraftstoffe zwei wichtige Vorteile: Sie haben eine hohe Energiedichte, verglichen mit Wasserstoff sind sie in der Handhabung und Speicherung unkompliziert. Der zentrale Nachteil ist, E-Fuels sind teuer. Denn um sie herzustellen ist wesentlich mehr Energie notwendig, als man am Ende verbrauchen kann.

Ein Pilotprojekt des IWO und des Grazer Motorenbauers AVL List soll diese Bilanz verbessern. Derzeit wird eine Produktionsanlage entwickelt, die um 30 bis 40 Prozent effizienter sein soll als gängige Verfahren. Roth sieht darin einen „Gamechanger in der Markttauglichkeit von E-Fuels“. Der Baustart ist für Mitte nächsten Jahres geplant, mit Anfang 2023 sollen dort jährlich 500.000 Liter E-Fuels produziert werden. Das Interesse daran sei aus mehreren Branchen „enorm“, ein kommerziell ertragreicher Maßstab werde mit der Anlage allerdings nicht erreicht, erklärt Jürgen Rechberger von AVL List dem KURIER.