Ist es realistisch, dass es 2035 keine Ölheizungen mehr gibt? „Das ist ambitioniert, aber ich wüsste keinen Grund, warum das nicht sein soll“, sagt Gerhard Dell (60), Leiter des Energiesparverbandes beim Land Oberösterreich. „Wir merken, dass die Umstellungen auf andere Systeme mehr werden. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, 2.000 werden wir in einem Jahr schaffen. Im Jahr 2020/’21 werden wir bestimmt 3.000 bis 4.000 Förderfälle haben. Es gewinnt langsam an Dynamik.“ Es gebe sehr viele alte Ölheizungen, die nun langsam an ihr Ende kämen. Täglich kämen rund zehn Bürger zum Energiesparverband, um sich beraten zu lassen.