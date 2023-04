Steuercausa: Siegfried Wolf sieht sich durch Gutachten entlastet

Der Unternehmer Siegfried Wolf geht in seiner Steuer-Causa, in der er als Beschuldigter geführt wird, weiter in die Offensive. Ein von seinen Anwälten in Auftrag gegebenes strafrechtliches Gutachten sieht ihn nun entlastet.

Konkret geht es um einen verbotenen Deal zwischen Wolf und einer Finanzbeamtin hinsichtlich einer Steuernachzahlung.

Die Frau soll durch ihre Versetzung keinen materiellen Vorteil erlangt haben, heißt es in dem der APA vorliegenden Gutachten.

