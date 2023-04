Steuerbefreiung für Überstunden - Keine konkrete Forderung von Kocher

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat seinen Vorschlag, bei der Steuerbefreiung von Überstunden nachzuschärfen, heute nicht konkretisiert. "Eine genaue Zahl kann man jetzt nicht nennen. Es geht darum, das gemeinsam zu diskutieren", sagte Kocher am Rande der Eröffnung der "Jobmeile" in Wien. Vorstellbar sei für ihn eine Erhöhung der zehn steuerfreien Überstundenzuschläge oder eine Anhebung der gültigen Deckelung, die aktuell 86 Euro beträgt.

➤ Mehr lesen: Kocher: "Dann gibt es weniger Grund für Sozialleistungen"

Aufgekommen ist das Thema am Wochenende in einem Interview in den "Oberösterreichischen Nachrichten".