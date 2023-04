"Völlig jenseitig": SPÖ-Kritik an Kocher-Sager zu Kollektivverträgen

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat die Gewerkschaften und die SPÖ gegen sich aufgebracht. In der KURIER-Reihe "Frag den Minister" meinte er, angesprochen auf die schlechten Berufschancen für ältere Menschen mit Beeinträchtigung, dass diese es "schwerer haben". Das liege auch an den Kollektivverträgen, die Ältere teurer machten. "Das ist aus meiner Sicht der größte Hemmschuh, darum müssen wir bei den Kollektivverträgen, wo es das noch gibt, etwas bei der Seniorität abflachen", so Kocher.

Das Senioritätsprinzip besagt, dass Arbeitnehmern mit zunehmender Betriebszugehörigkeit höhere Leistungen zustehen - etwa höhere Löhne.