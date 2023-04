Im Kampf gegen den Fachkräftemangel sollen in Österreich alle Kräfte gebündelt werden, um mehr Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern mittels kriteriengeleiteter Zuwanderung via Rot-Weiß-Rot-Karte anzuwerben. Im Vorjahr wurden 6.182 (2021: 3.881) solcher Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt. Mit 2.222 ausgestellten Karten entfiel der größte Teil auf den IT-Bereich. Ländermäßig kam der Großteil aus Bosnien und Serbien (1.352), vergleichsweise wenige aus Asien.

Heuer 1.900 Bewilligungen

In den ersten drei Monaten des heurigen Jahres gab es laut Arbeitsminister Martin Kocher schon fast 1.900 Bewilligungen, um 48 Prozent mehr als im Vorjahr. "Das waren in den ersten drei Monaten schon mehr als im Gesamtjahr 2013"; so Kocher bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer am Dienstag. Als Grund nannte er auch die jüngsten Erleichterungen bei den Zugangskriterien, etwa für Stammsaisoniers im Tourismus. Für den aktuellen Arbeitskräftebedarf seien es aber noch viel zu wenige. Mahrer will jährlich mehr als 10.000 Kräfte aus Drittstaaten nach Österreich locken. "Mittelfristig wird sich diese Zahl in einem fünfstelligen Bereich entwickeln müssen", so Mahrer.