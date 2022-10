Reform für die Rot-Weiß-Rot-Karte: Ist sie jetzt attraktiver?

Im Inland gibt es zu wenige Fachkräfte und so versuchen Unternehmen, Mitarbeiter im Ausland zu rekrutieren. Das Eintrittsticket für jene aus Drittstaaten sollte in Österreich die Rot-Weiß-Rot-Karte sein, das Pendant auf europäischer Ebene ist die blaue Karte.

Kompliziert und restriktiv

Nur war die Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte) bislang zu kompliziert und restriktiv, um die gesuchten besten Köpfe ins Land zu holen. Das soll sich nun ändern. Was mit der Reform, die heute, am 1. Oktober, in Kraft tritt, nun leichter wird und was man sich davon erhofft, erklären eine Expertin und ein Experte: Irene Alozie und Lukas Röper von PHH Rechtsanwälte.

KURIER: Die Rot-Weiß-Rot-Karte wurde oft kritisiert. Ist die Reform nun tatsächlich der große Wurf?

Irene Alozie: Mit dieser Novelle wird tatsächlich ein wenig Geschichte geschrieben. Man hat sich sehr bemüht und sie ist sehr gelungen.

Ein Punkt ist, dass das Mindesteinkommen von Fachkräften aus Drittstaaten auf Euro 44.395 brutto pro Jahr gesenkt wurde. Es lag zuvor bei 66.593 Euro. Im Vergleich zum österreichischen Durchschnittseinkommen von rund 30.000 Euro brutto pro Jahr erscheint mir das hoch.

Alozie: Naja, bei der blauen Karte, die auf europäischer Ebene für hoch qualifizierte Kräfte implementiert wurde, ist das Einkommen auf monatlich 3.171 Euro brutto dotiert. Damit können sich österreichische Unternehmen auch leisten, sie zu beschäftigen. Und es gibt nun die RWR-Karte für Studienabsolventen. Wir haben viele Drittstaatenangehörige, die hier studieren. Sie können nun nach dem geltenden Kollektivvertrag entlohnt werden.