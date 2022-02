Was Staaten gegen die hohen Strompreise tun

Mögliche Maßnahmen

Die EU-Kommission hat Steuersenkungen und Zuschüsse für ärmere Haushalte als legitime – also den Wettbewerb nicht verzerrende – Mittel, um die Belastung zu senken, erlaubt. So haben Spanien und Frankreich beispielsweise die Verbrauchssteuer gesenkt. Der Staat verzichtet also zumindest vorübergehend auf Einnahmen, um die Preiserhöhung für die Konsumenten abzufedern. Auch die deutsche Ampelkoalition hat angekündigt, die Abgaben auf Haushaltsenergie zu senken. In den Niederlanden wird dabei die Treffsicherheit bemängelt, denn von der Steuersenkung in Höhe von mehreren Hundert Euro profitieren auch etwa 2,1 Millionen Haushalte, deren Energiekosten gar nicht gestiegen sind.