Politische Spekulationen über neuen FMA-Vorstand

Rolle heruntergespielt

Müller ist nach wie vor einer der Beschuldigten in einem Verfahren der WKStA in Zusammenhang mit angeblichen Leistungen des Finanzministeriums für die ÖVP. Im U-Ausschuss spielte er seine Rolle bei Interventionen in Steuerverfahren an der Seite des damaligen Generalsekretärs Thomas Schmid im Finanzministerium herunter. Finanzbeamte sagten allerdings aus, Müller und Schmid seien wie Zwillinge gewesen.

Müller hatte das Finanzministerium 2013 verlassen und war zum Linde Verlag gewechselt. Er fühlte sich nach der Pensionierung von Steuer-Sektionschef Wolfgang Nolz bei einer Beförderung übergangen. Schmid holte Müller wieder zurück ins Ministerium und machte ihn zum Sektionschef.

In Finanzkreisen gilt OeNB-Vizegouverneur Gottfried Haber als Fixkandidat für den FMA-Vorstand - sofern der vormalige Wirtschaftsprofessor will. Warum aber sollte ein Notenbank-Vizechef in die wenig glamouröse FMA gehen?