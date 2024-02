"Er kann es": Mikl-Leitner lobt Nehammer und attackiert FMA

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Stimmt sie dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) zu, der sich zuletzt für ein Comeback der Großen Koalition mit der SPÖ auf Bundesebene aussprach?

Die Ausgangssituation in Niederösterreich sei eine andere gewesen, meint Mikl-Leitner: „Ich darf schon noch einmal klarstellen, dass ich vor der Landtagswahl ganz klar kundgetan habe, dass ich ein Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ und der FPÖ möchte.“ Kickl habe jedenfalls ein anderes Demokratieverständnis als die ÖVP und habe in seiner Amtszeit als Innenminister gezeigt, dass er es nicht könne. „Ich schließe jetzt keine Koalition aus, ich schließe eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl aus.“

In Umfragen liegt ÖVP derzeit meist gleichauf mit der SPÖ auf Platz zwei - weit abgeschlagen hinter der FPÖ. Warum? „In ganz Europa werden regierende Parteien für die Krisen verantwortlich gemacht“, sagt Mikl-Leitner und ist dennoch optimistisch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) habe vor zwei Wochen bei seiner Rede in Wels gute Pflöcke eingeschlagen , „wo wir als Volkspartei stehen“.

Umstritten ist der neue ÖVP-Vorschlag, in Österreich eine Bezahlkarte für Asylwerber einzuführen – wie es nun in 14 von 16 deutschen Bundesländern geschehen ist. Die Kritik von NGOs: Es gebe keine Evidenz, dass Asylwerber viel Bargeld in ihr Herkunftsland schicken würden. Und: Bei den aktuellen Unterstützungsleistungen sei es auch kaum möglich, überhaupt etwas anzusparen.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Derzeit ist Mikl-Leitner die einzige Landeshauptfrau in Österreich. „Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir in Zukunft noch mehr Frauen in Führungspositionen“, sagt Mikl-Leitner – seit 2017 im Amt. Unter ihr sei die Frauenrate im Landesdienst in Führungspositionen bereits um 60 Prozent erhöht worden. Darauf sei sie stolz.

Dafür wohl nötig: flächendeckende Kinderbetreuung. Um die Kinderbetreuung für Kinder ab zwei Jahren zu verbessern, seien nun in Niederösterreich 15 Pilotprojekte gestartet worden, sagt Mikl-Leitner. Neben zusätzlichen Betreuungsplätzen brauche es eine Ausdehnung der Öffnungszeiten sowie kürzere Ferien. „All das ist inkludiert in unserer Kinderbetreuungsoffensive.“