Spanische Hofreitschule: Umsätze nähern sich Vorpandemie-Niveau an

Seit rund 100 Tagen ist der neue Chef im Amt. Dies biete Gelegenheit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, betonte er. "Ich persönliche freue mich und bin stolz, dass ich mitgestalten kann", versicherte Hudler. Er ist verantwortlich für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und mehr als 400 Lipizzaner, die in der Stallburg in Wien, im Gestüt in Piber oder im Trainingszentrum Heldenberg untergebracht sind. Sein Ziel sei, die große Tradition zu bewahren und die Institution in die Zukunft zu führen. Eine positive wirtschaftliche Grundlage sei dafür Voraussetzung.

Besucher werden preissensibler

Spürbar ist laut Hudler, dass die Besucherinnen und Besucher preissensibler werden. Früher seien die teuersten Karten für die Vorführungen zuerst weg gewesen. "Jetzt sind es die günstigsten." Auch würden im Shop jetzt mehr billigere Artikel gekauft. Zugleich geht die hohe Inflation ebenfalls nicht spurlos an der Hofreitschule vorüber. Im Gegenteil: "Es erschlagen uns die Kosten", sagte Hudler. Futtermittel, Einstreu oder Energie seien deutlich teurer geworden.