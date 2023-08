Sommertourismus: "Der Inländer spart ein bisschen"

Zu wenig Personal als Problem

Das größte Problem zu Beginn der Saison sei generell "sicher der Arbeitsmarkt" gewesen, strich die Touristikerin im Gespräch mit der APA hervor. Es mangelte vielfach an Personal - "Koch, Kellner und Zimmermädl" waren dringend gesucht. In der Hotellerie habe sich das dann im weiteren Verlauf "eingependelt", in der Gastro nicht. Bei Köchinnen und Köchen etwa dauere zum einen die Ausbildung länger, zum anderen sei "das die Position, wo sie die schwierigsten Arbeitszeiten haben", oft auch abends.

Welche Fachkräfte fehlten, hänge auch sehr stark von der Destination ab. In Blumau in der Oststeiermark würden derzeit beispielsweise 40 Lehrlinge ausgebildet, beim Hotel Retter in Pöllauberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) seien es 20 - dort gebe es keine Personalprobleme. "Es gibt aber auch viele Betriebe, die sich schwertun", räumte die Tourismus-Staatssekretärin ein, die auch Gründungsgesellschafterin der "Loisium Wine und Spa Hotels" ist.