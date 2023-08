Juli in Kärnten: So viele Feuerwehreinsätze wie sonst in einem Jahr

In Kärnten gibt es nur in Klagenfurt eine Berufsfeuerwehr, alle anderen Feuerwehren werden von rund 24.700 Ehrenamtlern, davon 19.570 Aktive, betrieben. Laut dem LAWZ-Leiter sei das Bewusstsein für die Leistungen der Ehrenamtler am Land besser verankert als im städtischen Gebiet, dort ortet er eine gewisse Selbstverständlichkeit, „dass die Feuerwehr das schon richten wird“.

Das Wesentliche aber ist für Rossbacher, dass den Leuten, die in Not sind, geholfen werde. Dafür sei auch von Bedeutung, dass etwa Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Einsätzen gehen lassen, was in Kärnten seiner Meinung nach aktuell kein Problem darstelle.