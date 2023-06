Kroatien zu teuer? Kritik am beliebten Urlaubsland wird lauter

Rächen sich die hohen Preise am Ende?

Auch die Gastronomen spürten im Juni den Rückgang der Touristenzahlen. "Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist und ob uns die hohen Preise ein wenig in den Hintern 'gebissen' haben. Wir sehen aber, dass es nicht das ist, was wir zu Beginn der Saison erwartet hatten", erzählt Restaurantbesitzer Daniel Nikola dem Sender, der sich in seinem Bericht fragt: "Werden uns die hohen Preise bzw. die ungerechtfertigten Preiserhöhungen am Ende eine erfolgreiche Saison kosten?"



"Natürlich - uns und jedes andere Touristenland. Die Verantwortung des Einzelnen ist dieselbe wie die Verantwortung der gesamten Gemeinschaft", behauptet Vladović ebenso wie Ljubičić-Đirlić: "Wir befürchten, dass es bei den Gästen einen schlechten Eindruck hinterlässt. Vor allem aus dem Grund, dass der Service dem Preis entsprechen soll und wir befürchten, dass wir den Gast nicht ganz zufriedenstellen können"