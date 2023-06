Kroatien: Mit der Bahn an die Adria? Abenteuerlich!

Der Autor dieser Zeilen hat – den Warnungen seiner kroatischen Freunde zum Trotz – fast alle Bahnverbindungen in Kroatien selbst ausprobiert. Gut, es gibt eh nicht so viele. Sein Resümee: Keine einzige war dabei, die zeitlich, preislich und/oder in Sachen Komfort mit der Konkurrenz (privater Pkw, Bus, Flugzeug) mithalten konnte.

Highlight diesbezüglich ist die Fahrt von der Hauptstadt Zagreb in die Hafenstadt Rijeka: Autofahrende schaffen die hundertdreißig Kilometer lange Strecke bei Einhaltung aller Tempolimits in gut fünf Viertelstunden. Die Bahnreisenden veranschlagen dafür sicherheitshalber fünf Stunden. Der Fahrplan wird nicht immer eingehalten. Immerhin ist das Ticket im alten Rumpelzug mit aktuell sieben Euro nicht überteuert.