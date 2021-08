Ein Railjet würde die kurze Strecke von der Grenze bis Zagreb in weniger als fünfzehn Minuten packen, wären die Gleiskörper nicht derart desolat. Nicht neu: Kroatien hat eines der schlechtesten Bahnsysteme in der Europäischen Union. Die wenigen internationalen Züge, die hier verkehren, benötigen mehr als 45 Minuten für die rund zwanzig Kilometer.

In der kroatischen Hauptstadt erinnert das Hotel Esplanade gleich neben dem Hauptbahnhof daran, dass hier auch einmal der luxuriöse Orient-Express Station machte. Der Bahnhof ist kleiner als jener in Graz. Das hat mit der Geschichte Zagrebs als Teil der Monarchie zu tun, erklären kroatische Historiker. Die ungarischen Aufpasser hätten in der Monarchie neben Budapest keine zweite Metropole geduldet.

Und es wird schon sehr bald Fahrgäste geben, die sich denken werden: Ach, hätte ich nur in Zagreb übernachtet! Die Oper, der Dom, der Kunstpavillon, das Grüne Hufeisen, der Markt Dolac – alles hätten wir uns ansehen können, und wären am Ende auch nicht viel später in Split gelandet.

Ab Ogulin: Lange Nacht der Lokomotiven

Via Karlovac (Karlstadt), wo ein gleichnamiges Bier gebraut wird, geht es eingleisig weiter nach Ogulin. Dort wird zum vierten und nicht zum letzten Mal in dieser Nacht die Lok getauscht. Weiter bis Split treibt Diesel den Zug an. Spätestens jetzt wäre über die ÖBB-Werbung zu reden: Der Lockruf mit der „Klimafreundlichkeit“ verhallt im Gedröhne der altersschwachen kroatischen Diesellokomotive.

Gut, das spartanisch eingerichtete, nur mäßig komfortable Schlafwagen-Kammerl mit Ostalgie-Bettzeugmotiven ist sauber, aber für Klo am Gang zahlt man anderswo viel weniger. Und fliegt zum Schleuderpreis nach Amerika. Passiert aber auch nicht die waldreiche Lika, die sich am ehesten mit unserem Waldviertel vergleichen lässt. Traditionell kühl sind die Sommernächte in der Lika. Linker Hand in Fahrtrichtung liegen die Plitvicer Seen, rechts hinter dem Velebit-Gebirge die Adria.

Mehr als vier Stunden benötigt der Zug für die rund zweihundert Kilometer von Ogulin nach Knin. Im Traum erscheint einem ein schwarzes Loch. Und Pierre Brice, der hier in der Nähe als Winnetou in die ewige Fernseh-Geschichte einreiten durfte. Der Häuptling der Apachen stoppt unseren Traum-Zug, um sich mit unserem jungen Schienenkutscher ohne viel Hektik ein Erfrischungsgetränk zu genehmigen.