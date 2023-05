Kroatien: Die Öko-Gebühr für Touristen kommt

Schutz der lokalen Bevölkerung

"Der Tourismus sollte nicht auf Kosten der lokalen Bevölkerung gehen. Um den Schutz dieser geht es im Grunde im neuen Dachtourismusgesetzes, das bis zum Sommer in Begutachtung kommen soll", verriet Nikolina Brnjac.

In Kroatien herrscht dennoch Optimismus. Im Moment deutet nämlich vieles darauf hin, dass Kroatien eine starke Sommersaison bevorsteht. Experten gehen davon aus, dass man die "magische" Ziffer von 20 Millionen Gästen heuer erreichen und damit den Rekord von 2019 knacken könnte. In diesem Jahr verbuchte Kroatien 10,5 Milliarden Euro Einnahmen vom so wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus.