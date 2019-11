So tickt die steirische Wirtschaft kurz vor der Wahl

Die Steiermark mit ihren rund 1,24 Millionen Einwohnern macht gerade viel von sich reden. Nicht nur, weil in eineinhalb Wochen gewählt wird. Nicht nur, weil das Salzkammergut – das zum Teil in Oberösterreich und in der Steiermark liegt – 2024 zum Europäischen Kulturzentrum wird.

Auch wirtschaftlich erlebt die Grüne Mark gerade Höhen und Tiefen. Übernahmen, Hoffnungen und Proteste gegen eine Werksschließung – ein Überblick über das, was die Grüne Mark gerade bewegt.