So holt uns die Wirtschaft aus dem Jammertal heraus

Auch die ÖBB sucht neue Mitarbeiter. Ein Viertel der derzeit rund 41.900 Beschäftigten geht in den kommenden Jahren in Pension. „Wir suchen neue Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen“, betont ÖBB-Chef Andreas Matthä, der auch sonst einen dynamisch optimistischen Eindruck vermittelt. Ganz so, als wolle er schon allein damit die Krise bändigen.